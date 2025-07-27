СМИ: борт с Песковым и Дюминым не мог вылететь из-за ограничений в Пулково

Юнашев: самолет с Песковым и Дюминым два часа не мог вылететь из Москвы в Питер

Самолет с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и помощником российского лидера Алексеем Дюминым два часа не мог вылететь из Москвы в Питер. Причиной стали ограничения в Пулково из-за атак украинских дронов Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Борт должен был взлететь в 9:30 по мск. Песков и Дюмин направлялись в Питер на учения Военно-морского флота с президентом России Владимиром Путиным, отметил журналист.

«‎Но Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА, был объявлен план «Ковер». В итоге несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа», — сказано в сообщении.

Юнашев уточнил, что факт задержки вылета ему подтвердил Песков.

Учения под названием «Июльский шторм» проходят в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В маневрах задействовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 120 летательных аппаратов, 950 единиц техники и 10 береговых ракетных комплексов. Количество участников тренировок превысило 15 тыс. военнослужащих.

27 июля глава государства по видеоконференцсвязи проверил ход маневров. Как он сказал, основная цель проводимых учений заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря.

Ранее Путин поздравил матросов и офицеров с Днем ВМФ.