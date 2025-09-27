В Волгоградской области рассказали о последствиях атаки беспилотников

Два нестационарных торговых объекта в Волгоградской области получили повреждения в результате падения фрагментов сбитых украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, заявление которого опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

В заявлении говорится, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. При этом часть обломков упала в Красноармейском районе Волгограда.

«Повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет», — подчеркнул Бочаров.

Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, средства ПВО в ночь на 27 сентября перехватили и уничтожили 55 украинских дронов над регионами страны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Ростовской области. В Брянской области нейтрализовали восемь БПЛА, в Воронежской и Астраханской областях — по шесть, в Волгоградской области — пять, в Курской области — два, в Белгородской области — один.

Ранее в Ростовской области в результате атаки дронов загорелось оборудование газораспределительной станции.