Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:20.

Прошлой ночью воздушная гавань тоже временно прекращала работу. Ограничение на движение самолетов действовали в Волгограде с 5:35 до 7:23.

В это время над регионом перехватили пять дронов. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, и часть обломков упала в Красноармейском районе Волгограда. По словам губернатора Андрея Бочарова, при этом никто не пострадал, но два нестационарных торговых объекта получили повреждения.

