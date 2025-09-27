В Молдавии начали массово отказывать иностранцам во въезде

Власти Молдавии массово отказывают иностранцам во въезде накануне выборов в парламент. Об этом РИА Новости сообщил очевидец в аэропорту Кишинева.

«Едва глянув документы и поинтересовавшись целью визита, молодой молдавский пограничник приказал подождать в соседней комнате. В «отстойнике» — комнате с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток — к тому моменту скопилось уже человек 30», — рассказал собеседник агентства.

После вылета из страны представители авиакомпаний вместе с загранпаспортом предоставили «отказникам» бумагу, в которой указано, что решение об отказе на въезд обусловлено пунктом J: «Не выполняет другие условия, установленные статьей 8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами».

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Также Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В МИД РФ в ответ заявили, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Ранее Додон обвинил власти Молдавии в произволе во время предвыборной кампании.