В Молдавии обвинили Россию в желании повлиять на выборы при помощи церкви

FT: Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы с помощью священников РПЦ

Президент Молдавии Майя Санду обвинила российскую сторону в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Об этом пишет газета Finanicial Times.

По ее словам, российская сторона якобы расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры. Помимо этого, она обвинила РФ «в использовании священников РПЦ для распространения пропаганды».

Молдавский президент также обвинила Россию в разжигании беспорядков в тюрьмах с помощью задержанных пророссийских политических деятелей.

«Россия использует действительно широкий спектр инструментов, пытаясь подавить наши институты», — отметила она.

Санду добавила, что предстоящие выборы являются последним этапом перед интеграцией в Евросоюз.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Кишинев по случаю дня независимости подтвердили поддержку европейских устремлений Молдавии. Макрон отметил прогресс республики в проведении реформ правовой системы и государственного управления, необходимых для вступления в ЕС.

