Негативные высказывания президента Молдавии Майи Санду и других представителей руководства страны о России находятся «за гранью здравого смысла», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте министерства.

«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего «русофобского залпа» лежит на поверхности», — заявила дипломат.

По ее мнению, действующие молдавские власти из всех сил хотят сохранить монополию на управление страной, однако не уверены, что смогут победить на парламентских выборах 28 сентября, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Захарова добавила, что народ Молдавии не видит угрозы со стороны Москвы, и Россия всегда будет ему надежным другом.

Так представитель МИД прокомментировала слова Санду о том, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В свою очередь, российская разведка считает, что свои войска на молдавскую территорию планируют ввести европейские страны.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.