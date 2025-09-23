На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ объяснили слова Санду об Одессе скорыми выборами в Молдавии

МИД: слова Санду о России и Одессе переходят границы здравого смысла
true
true
true
close
Liesa Johannssen/Reuters

Негативные высказывания президента Молдавии Майи Санду и других представителей руководства страны о России находятся «за гранью здравого смысла», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте министерства.

«Неоднократно обращали внимание на то, что антироссийские высказывания официальных лиц Молдавии часто переходят не просто границы элементарной этики, но и здравого смысла. Причина нынешнего «русофобского залпа» лежит на поверхности», — заявила дипломат.

По ее мнению, действующие молдавские власти из всех сил хотят сохранить монополию на управление страной, однако не уверены, что смогут победить на парламентских выборах 28 сентября, поэтому используют обвинительную риторику в адрес РФ.

Захарова добавила, что народ Молдавии не видит угрозы со стороны Москвы, и Россия всегда будет ему надежным другом.

Так представитель МИД прокомментировала слова Санду о том, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. В свою очередь, российская разведка считает, что свои войска на молдавскую территорию планируют ввести европейские страны.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами