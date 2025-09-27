На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новая вспышка отравлений метиловым спиртом произошла в Ленобласти, погибли еще шестеро

Mash: в Ленобласти еще шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом
close
Depositphotos

В Ленинградской области произошла новая вспышка отравлений метиловым спиртом, число жертв достигло 25 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Еще шесть жертв суррогата проживали в Волосовском районе, их обнаружили без признаков жизни по местам проживания. Большинство из них скончались в период с 10 по 17 сентября. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метилового спирта в крови умерших.

26 сентября стало известно, что массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы Ленинградской области — там скончались 19 человек. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках опасного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти задержали третьего подозреваемого по делу об отравлении алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами