Новая вспышка отравлений метиловым спиртом произошла в Ленобласти, погибли еще шестеро

Mash: в Ленобласти еще шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом

В Ленинградской области произошла новая вспышка отравлений метиловым спиртом, число жертв достигло 25 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Еще шесть жертв суррогата проживали в Волосовском районе, их обнаружили без признаков жизни по местам проживания. Большинство из них скончались в период с 10 по 17 сентября. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие метилового спирта в крови умерших.

26 сентября стало известно, что массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы Ленинградской области — там скончались 19 человек. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках опасного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти задержали третьего подозреваемого по делу об отравлении алкоголем.