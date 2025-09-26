Число погибших от суррогата в Ленобласти увеличилось до 19 человек

В Ленобласти число погибших из-за суррогата увеличилось до 19 человек

В Ленинградской области жертвами смертельного суррогата стали 19 человек. Об этом сообщает региональная администрация.

За текущий месяц в Сланцевском районе после употребления алкоголя умерло 19 человек. При этом в восьми случаях причиной гибели людей стал метанол — это подтверждено лабораторно.

Еще один отравившийся находится в медучреждении, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в деревне Гостинцы и в городе Сланцы. Среди пострадавших оказалась 75-летняя жена 79-летнего подозреваемого в продаже суррогата — мужчину задержали сотрудники полиции. При этом в поставках смертельного суррогата распространителю заподозрили 60-летнюю учительницу, ее также задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно, что семь лет назад у женщины отказали ноги после суррогата от того же бутлегера.