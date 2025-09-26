«Приполз на коленях и не мог говорить». В Ленобласти опасный самогон убил 19 человек

Суррогатный алкоголь стал причиной гибели 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти. Полицейские уже задержали бутлегеров, которые продавали пол-литра опасного алкоголя по 100 рублей. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол. Сын подозреваемой считает, что его мать непричастна к массовому отравлению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Сланцевском районе Ленинградской области в результате отравления суррогатным алкоголем в сентябре скончались 19 человек, пишет РИА Новости.

«У восьми из них подтвердили отравление метанолом», — говорится в публикации.

Один из последних пострадавших от суррогата, 54-летний мужчина, поступил в Сланцевскую районную больницу из деревни Гостицы вечером 24 сентября, сообщил SHOT. Жена погибшего рассказала, что ее муж приполз домой на коленях в очень плохом состоянии, пишет Baza.

«Не мог встать и нормально говорить. Сказал: «Походу, я умираю», — поделилась она.

Мужчину не удалось спасти. Почти одновременно поступило сообщение о смерти 69-летнего пенсионера в той же деревне, он умер дома.

«На следующий день зафиксировали еще пять смертей. Троих доставили в больницу. В том числе жену продавца суррогата <…> 75-летняя женщина попробовала товар мужа и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии», — отметил SHOT.

Cамому младшему госпитализированному 37 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Прокуратура организовала проверку.

«Плохо помыла самогонный аппарат»

Полицейские уже задержали жителя деревни Гостицы Сланцевского района, которого подозревают в продаже опасной спиртосодержащей жидкости, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации Baza, им оказался 78-летний Николай Бойцов — мужчина реализовывал суррогатный алкоголь на дому. Среди пострадавших оказалась его 75-летняя жена, узнал «Mash на Мойке».

Пять лет назад Бойцова оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии, Сланцевский суд обязал его выплатить 2000 рублей.

Выяснилось, что опасный спирт пожилому мужчине на протяжении почти 10 лет поставляла 60-летняя приятельница Ольга. Ее тоже задержали.

«Пенсионер сдал подругу, а дома у нее обнаружили, что Ольга плохо помыла самогонный аппарат. Метанол накопился в первых фракциях аппарата и попал в готовый продукт. Кроме того, Ольга могла использовать некачественное сырье», — пишет Mash.

По информации ТАСС, в ходе приготовления суррогатного алкоголя мог использоваться технический спирт, который и стал причиной смертельного отравления. Точную причину установят в ходе следствия.

Самогон разливали в использованные бутылки из-под водки. По данным SHOT, пол-литра опасного алкоголя продавали по 100 рублей. В квартире Бойцова нашли канистры с самогоном до 10 литров.

Кроме того, Baza выяснила, что несколько лет назад у одной из жительниц Сланцев отказали ноги после употребления напитка, купленного у задержанных.

За задержанную вступился сын

Сын подозреваемой Антон считает, что его мать не причастна к массовому отравлению. Он заявил, что «никакой торговли из квартиры никогда не было, это отголоски 90-х годов», а суррогат продавали знакомые бывшего мужа Ольги.

«Чтобы прикрыть свой зад, назвали маму», — отметил мужчина в беседе с «Осторожно, новости».

Антон рассказал, что Бойцов «указал на маму из-за боязни угроз от реальных людей, причастных к этому». Он также утверждает, что найденные в доме Ольги тары были оставлены под бытовые нужды, «чтобы носить воду».

«Моя мама не последний человек в этом загнившем городе, а загнил он непосредственно из-за его правителей, которые закрывают на все это глаза, потому что боятся угроз», — сказал сын Ольги.

Два дня назад к женщине со специальной военной операции вернулся ее нынешний муж. Источники SHОT сообщают, что Ольга работает учителем-дефектологом в Сланцевском детском садике.

В беседе с «Газетой.Ru» невестка Ольги Татьяна назвала обвинения в адрес подозреваемой клеветой.

«Она педагог с 40-летним стажем, муж на СВО (сейчас в отпуске), трое детей. Тем, о чем сейчас говорят, занимался ее первый супруг, которого давно нет в живых. В 90-е годы. Николай Бойцов, который проходит в качестве подозреваемого вместе с ней, побоялся назвать реальные имена [виновных]», — сказала женщина.

Она также заявила, что у ее свекрови «и подавно не было» никаких приспособлений для изготовления и разлива алкоголя.

«Ольга производить алкоголь не умеет и не имеет желания, что самое главное. Она педагог с положительной репутацией», — добавила невестка.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих подозреваемых.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев заявил, что число отравлений суррогатным алкоголем можно снизить с помощью обязательной маркировки метанола цветом и запахом.

«Нужно лицензировать рынок всевозможных устройств для изготовления алкоголя, помимо этого, нужно маркировать цветом и запахом метиловый спирт, чтобы любой гражданин мог отличить смертельную отраву. Это принципиальная позиция», — отметил он в беседе с ТАСС, комментируя происшествие в Ленобласти.

Хамзаев обратил внимание, что суррогатный алкоголь продолжает оставаться в тени не только налогов, но и внимания муниципальных властей.

«В каждом селе, в районе ответственные чиновники должны во взаимодействии с правоохранителями профилактировать возможные нарушения. К сожалению, сегодня мы чаще обсуждаем последствия», — добавил он.