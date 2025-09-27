В Ленобласти задержали еще одного подозреваемого по делу об отравлении алкоголем

МВД: задержан третий подозреваемый по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Им (задержанным. — «Газета.Ru») оказался 54-летний житель города Сланцы», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в гараже мужчины были обнаружены емкости со спиртосодержащей продукцией. Тара была изъята и направлена на экспертизу.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, двум жителям Ленинградской области уже предъявили обвинения в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В отношении граждан было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«Следователями установлена причастность к совершению указанного преступления иных лиц, которые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

В тексте подчеркивается, что сотрудники СК намерены передать в суд ходатайство об избрании фигурантам дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 сентября стало известно, что в Сланцевском районе Ленинградской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Сначала сообщалось о том, что пострадали менее 10 человек. Впоследствии их число выросло до 19, людей спасти не удалось.

По версии правоохранительных органов, алкоголь реализовывал 78-летний Николай Бойцов. Пять лет назад он уже привлекался к ответственности за продажу напитков без лицензии. Но тогда мужчину лишь оштрафовали на 2000 рублей.

Ранее у одного из жителей Ленинградской области, отравившихся алкоголем, нашли записку с именем самогонщика.