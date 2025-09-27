На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Астрахани и Волгограде сняли ограничения на работу аэропортов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Аэропорты в Волгограде и Астрахани возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:23 мск.

По словам Кореняко, ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» два самолета, следовавшие в Волгоград.

Аэропорты в Волгограде и Астрахани приостановили работу утром 27 сентября примерно в 5:35 мск. Около 6:39 мск в аэропорту Казани также были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа. В Ростовской области перехватили 27 дронов, в Брянской области — восемь, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть, в Волгоградской области — пять. Еще две цели уничтожили в Курской области, одну — в Белгородской области.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Анталью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами