Два российских аэропорта возобновили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Астрахани и Волгограде сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в Волгограде и Астрахани возобновили работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 7:23 мск.

По словам Кореняко, ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасные аэродромы «ушли» два самолета, следовавшие в Волгоград.

Аэропорты в Волгограде и Астрахани приостановили работу утром 27 сентября примерно в 5:35 мск. Около 6:39 мск в аэропорту Казани также были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в течение ночи над регионами страны сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа. В Ростовской области перехватили 27 дронов, в Брянской области — восемь, в Астраханской и Воронежской областях — по шесть, в Волгоградской области — пять. Еще две цели уничтожили в Курской области, одну — в Белгородской области.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Анталью.