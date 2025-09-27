Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:39 мск.

Незадолго до этого прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в аэропортах Астрахани и Волгограда.

В ночь на субботу Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах в небе над Волгоградом. Предварительно, сработали средства противовоздушной обороны, были сбиты несколько воздушных целей.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введении плана «Ковер» над рядом районов в регионе. Незадолго до этого в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в свою очередь писал в Telegram-канале, что украинские войска с помощью беспилотников атаковали город Стародуб.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» и здание администрации в Белгородской области.