Аэропорты Астрахани и Волгограда приостановили работу

В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения

В аэропортах Астрахани и Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 5:35 мск.

В ночь на субботу Telegram-канал SHOT сообщал о взрывах в небе над Волгоградом. Предварительно, сработали средства противовоздушной обороны, были сбиты несколько воздушных целей.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также сообщал о введении плана «Ковер» над рядом районов в регионе. Незадолго до этого в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.

24 сентября власти сообщили об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области.

Из-за падения обломков дронов в нескольких районах региона произошли возгорания сухой растительности. Их удалось оперативно ликвидировать.

Ранее украинские беспилотники атаковали город в Брянской области.