На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В регионах РФ за ночь сбили более полусотни украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО в течение ночи уничтожили 55 украинских БПЛА
true
true
true
close
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что украинские военные использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области. Еще восемь дронов уничтожили в Брянской области, по шесть — в Воронежской и Астраханской областях, пять — в Волгоградской области. В Курской области ликвидировали два БПЛА, в Белгородской области — один.

Как рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ были подавлены в шести районах региона. Среди них — Каменский, Тарасовский, Милютинский, Красносулинский, Миллеровский и Кашарский.

По словам главы российского субъекта, в Кашарском районе в результате падения обломков сбитых дронов загорелась сухая трава. Сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь. В Тарасовском районе произошел пожар на оборудовании газораспределительной станции. При этом газоснабжение нарушено не было.

Ранее губернатор Брянской области сообщил об атаке БПЛА на город Стародуб.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами