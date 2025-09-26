Глава Совета судей РФ ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия, председателя Совета судей страны Виктора Момотова. Об этом сообщается в пресс-релизе седьмого заседания ВККС РФ за 2025 год.

Помимо Момотова, Коллегия отправила в отставку еще 14 судей. Бывший председатель Совета также являлся ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму более 9 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», назвал «клеветническими» данные из антикоррупционного иска Генпрокуратуры.

Недавно губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ, которым освободил Олега Чемезова от должности вице-главы региона. Из документа следует, что Чемезов отправлен в отставку с 25 сентября 2025 года.

Чемезов является соответчиком по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». Фактическими владельцами фирмы называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва.

Ранее в администрации Самарской области отреагировали на слухи об отставке губернатора.