В администрации Самарской области отреагировали на слухи об отставке губернатора

В пресс-службе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева назвали недостоверной информацию Telegram-каналов о его скорой отставке из-за перехода на новый пост, передает РИА Новости.

Там уточнили, что глава региона находится в командировке.

В начале сентября Федорищев призвал певца Егора Крида обсудить с ним его высказывания о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Чиновник не захотел публично рассказывать исполнителю, почему тот зря «обидел девушку», и пригласил знаменитость приехать в Самару на личную встречу без концерта. После этого певица Виктория Цыганова заявила, что его Крид «поставил на колени» губернатора Самарской области и она переживает за главу области.

На этом фоне 10 сентября Федорищев закрыл свой Telegram-канал и полностью перешел в Max. В этот же день бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин был приговорен к шести годам колонии общего режима по делу о хищении 3,8 млн руб.

Ранее министров самарского правительства решили проверить на детекторе лжи.