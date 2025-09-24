«Корпорация СТС» готова отдать «Облкоммунэнерго» в госсобственность

Холдинг «Корпорация СТС» согласился на требования о передаче АО «Облкоммунэнерго» в собственность РФ, если государство будет на этом настаивать. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

В заявлении холдинг заявляет о законности всех своих действий, настаивая, что большая часть активов была приобретена до 2012 года, раньше вхождения АО «Облкоммунэнерго» в корпоративную структуру.

«Активы более позднего периода приобретения также финансировались исключительно из независимых источников, несвязанных со спорным предприятием. Вся доказательная база в полном объеме передана суду. Вместе с тем «Корпорация СТС» заявляет о готовности к конструктивному решению спора», — говорится в сообщении.

Накануне владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва доставили в Екатеринбург и задержали. Также задержали генерального директора «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Обоих — по статье 91 УПК РФ.

Генеральная прокуратура до этого подала иск с требованием обратить в доход государства акции «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Среди ответчиков по этому иску значатся бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

