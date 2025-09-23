В Екатеринбурге задержали руководителя дочерней компании «Облкоммунэнерго»

На Урале задержали исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочерняя структура «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова по делу о хищении бюджетных средств, связанному с концессионными соглашениями. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Во время оперативных мероприятий Носкова и Боликова допросили. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил агентству, что комментировать ситуацию преждевременно. По его словам, к этой теме вернутся после появления итогов разбирательства. В самой компании ситуацию также не комментируют.

В понедельник, 22 сентября, стало известно о проведении следственных действий в екатеринбургском офисе «Облкоммунэнерго».

Генеральная прокуратура до этого подала иск с требованием обратить в доход государства акции «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Среди ответчиков по этому иску значатся бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

