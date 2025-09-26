Суд освободил из-под стражи главу дочерней компании «Облкоммунэнерго»

В Екатеринбурге суд отпустил и. о. директора дочерней компании «Облкоммунэнерго»

Суд в Екатеринбурге отпустил исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова. Об этом пишет телеканал Рен ТВ.

«Суд в Екатеринбурге освободил из-под стражи исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова», — говорится в посте.

Генеральная прокуратура до этого подала иск с требованием обратить в доход государства акции «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Среди ответчиков по этому иску значатся бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что комментировать ситуацию преждевременно. По его словам, к этой теме вернутся после появления итогов разбирательства.

После владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и генерального директора «Корпорации СТС» Татьяну Черных задержали. Обоих — по статье 91 УПК РФ.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».