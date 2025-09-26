На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд освободил из-под стражи главу дочерней компании «Облкоммунэнерго»

В Екатеринбурге суд отпустил и. о. директора дочерней компании «Облкоммунэнерго»
true
true
true
close
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Суд в Екатеринбурге отпустил исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова. Об этом пишет телеканал Рен ТВ.

«Суд в Екатеринбурге освободил из-под стражи исполняющего обязанности директора дочерней компании «Облкоммунэнерго» Артема Носкова», — говорится в посте.

Генеральная прокуратура до этого подала иск с требованием обратить в доход государства акции «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО». Ведомство подало более 80 аналогичных требований об изъятии активов у различных владельцев долей и акций. Среди ответчиков по этому иску значатся бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов и его бывшая супруга Ирина Чемезова.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам, что комментировать ситуацию преждевременно. По его словам, к этой теме вернутся после появления итогов разбирательства.

После владельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и генерального директора «Корпорации СТС» Татьяну Черных задержали. Обоих — по статье 91 УПК РФ.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами