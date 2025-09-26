Аэропорт в городе Дании вновь прекращал работу из-за БПЛА

Воздушное пространство над датским городом Ольборг было закрыто из-за якобы появления беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В связи с этим местный аэропорт приостановил работу, сообщил телеканалу TV2 дежурный офицер полиции Северной Ютландии.

«Мы закрыли здесь воздушное пространство в 23:40. Весь день там наблюдалось огромное количество людей, и один из наших людей обнаружил что-то похожее на беспилотник», — сказал правоохранитель.

Примерно через час воздушное пространство было открыто. Полиция не нашла ничего подозрительного.

В ночь на 25 сентября аэропорт Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее датская полиция получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с БПЛА произошел в ночь на 23 сентября в столице Дании Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о дронах в Норвегии и Дании.