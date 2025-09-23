В Кремле прокомментировали сообщение о дронах в Норвегии и Дании

Песков: мы не принимаем во внимание голословные обвинения

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о неопознанных дронах, которые заметили в Норвегии и Дании. Власти этих стран не исключили причастности России к инцидентам.

Песков подчеркнул, что подобные голословные заявления приводят к тому, что их не принимают во внимание.

«Каждый раз мы слышим ... голословные заявления», — добавил он, подчеркнув, что с подобными заявлениями не стоит выступать.

23 сентября агентство Reuters сообщало, что в Копенгагене не знают, кто стоит за БПЛА, замеченными у аэропорта.

Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, все взлеты и посадки самолетов были остановлены с 21:26 по московскому времени из-за сообщений о беспилотниках. Как минимум одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Также издание Aftonbladet сообщало, что в небе над военным объектом в Осло, Норвегия, вечером 22 сентября заметили дроны, в связи с этим военнослужащие подняли тревогу.

Ранее глава МИД Польши выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.