Аэропорт на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в небе»

Аэропорт города Ольборг на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве». Об этом сообщает в соцсети X сервис Flightradar24.

В посте уточняется, что три рейса перенаправили в другие аэропорты.

В ночь на 23 сентября из-за беспилотников в небе закрывали воздушные гавани Копенгагена и Осло. В Дании над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов, 11 рейсов перенаправили на другие аэродромы. А в Норвегии обнаружили несколько БПЛА и полностью закрыли воздушное движение в воздушной гавани из соображений безопасности.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».