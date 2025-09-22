На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Датский аэропорт закрыли якобы из-за беспилотников

Reuters: аэропорт Копенгагена закрыли якобы из-за появившихся вокруг БПЛА
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Согласно данным сервиса Flightradar24, все операции по взлету и посадке были остановлены с 21:26 по московскому времени из-за сообщений о беспилотниках. Как минимум одиннадцать рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

В Польше в ночь на 10 сентября было зафиксировано падение нескольких беспилотников. В связи с этим инцидентом были подняты в воздух истребители стран Североатлантического альянса, а также временно прекращена работа ряда польских аэропортов. Премьер-министр Дональд Туск возложил ответственность за провокацию на Россию. В польских СМИ появились изображения обломков, предположительно принадлежащих российским беспилотным аппаратам. Специалисты полагают, что речь может идти о так называемых «дронах-обманках» типа «Гербера», используемых для создания помех и перегрузки систем противовоздушной обороны.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

