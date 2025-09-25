Посольство РФ подтвердило задержание в Таиланде треш-блогера Дзугкоева

Россиянин Георгий Дзугкоев действительно задержан полицией Таиланда. Об этом РИА Новости рассказали в консульском отделе посольства РФ в королевстве.

Теперь треш-блогеру грозит штраф и депортация в Россию.

«Наиболее вероятно, что до депортации его поместят в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда», — сообщили российские дипломаты.

О задержании блогера 25 сентября сообщал Telegram-канал Mash. В публикации говорилось, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Когда снято данное видео, неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Увидев его, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

