Осетинского треш-блогера поймали в Таиланде после экстремального интима в пикапе

Осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева задержала полиция Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ему грозит большой штраф и депортация, на Пхукете посчитали, что представитель нижнего интернета вредит имиджу страны», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что полиция Таиланда разыскивает блогера после интима с человеком в кузове пикапа.

«Когда снято видео — неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Его увидели власти Пхукета, оценили как антирепутационное и объявили торговца лицом в розыск. Если попадется — ему грозит штраф и депортация», — передавал Mash.

На опубликованных в сети кадрах видно, что блогер вступил в интимную связь на глазах у водителей.

