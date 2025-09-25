Треш-блогер снял интим в кузове пикапа на видео в Таиланде

Полиция Таиланда разыскивает блогера после интима с человеком в кузове пикапа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Когда снято видео — неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Его увидели власти Пхукета, оценили как антирепутационное и объявили торговца лицом в розыск. Если попадется — ему грозит штраф и депортация», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что блогер вступил в интимную связь на глазах у водителей.

До этого сообщалось, что в Токио 72-летний таксист изнасиловал 20-летнюю студентку после обещания выслушать ее.

«Накамура Масакадзу подозревается в сексуальном насилии над женщиной в возрасте 20 лет в машине такси, припаркованной на стоянке в Токио», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, водитель пообещал поговорить со студенткой, поэтому отвез ее на ближайшую стоянку, где совершил преступление. В тот же вечер студентка рассказала своим родственникам о произошедшем, а после – обратилась в полицию.

Ранее появилось видео с мигрантами, которые затолкали ребенка в авто и избили.