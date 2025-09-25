На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижневартовске таксист за рулем смотрел видео с голыми женщинами и попал на камеру

В Нижневартовске на видео сняли, как таксист смотрел интим-кадры за рулем
В Нижневартовске водитель такси смотрел интим-видео во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижневартовск. Происшествия».

«Хочу оставить жалобу на водителя такси. Сегодня 25.09.25 вызвала такси <…> Приехал дядя. Всю поездку смотрел видео сексуального характера. Поездка длилась около 15 минут, и на протяжении всего этого времени данный персонаж смотрел данный кинематограф», — рассказала пассажирка.

Девушка запечатлела инцидент на видео. На кадрах заметно, что во время поездки водитель смотрит в телефон.

До этого сообщалось, что полиция Таиланда разыскивает блогера после интима с человеком в кузове пикапа.

«Когда снято видео — неизвестно, но в сети оно появилось на днях. Его увидели власти Пхукета, оценили как антирепутационное и объявили торговца лицом в розыск. Если попадется — ему грозит штраф и депортация», — передавал Mash.

На опубликованных в сети кадрах видно, что блогер вступил в интимную связь на глазах у водителей.

Ранее мигрант пытался дать взятку гаишнику, и это попало на видео.

