В США пытаются доказать связь парацетамола и аутизма

Администрация президента США Дональда Трампа нашла связь между аутизмом и парацетамолом. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Авторы публикации пишут, что американские чиновники планируют предупредить женщин об опасности обезболивающего и жаропонижающего на основе ацетаминофена (парацетамола) на ранних сроках беременности. Исключение составит необходимость снижения температуры. Решение основывается на результатах исследований, предполагающих возможную связь между приемом препарата и повышенным риском развития аутизма у ребенка.

Вместе с тем американская администрация планирует представить препарат лейковорин для лечения расстройств аутентического спектра. Обычно данный препарат назначают для устранения побочных эффектов некоторых лекарств и лечения дефицита витамина B9.

Авторы напоминают, что некоторые эксперты считают аутизм генетическим и, следовательно, неизлечимым заболеванием.

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко говорил, что заявление президента США Трампа о влиянии парацетамола, принимаемого при беременности, на развитие аутизма у детей требует проверки.

22 сентября Трамп сделал заявление о связи приема при беременности тайленола — жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских ученых, свои выводы американский лидер сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей в авторитетном журнале Nature. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвала условие, при котором фолиновая кислота может облегчить симптомы аутизма.