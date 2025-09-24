В России призвали проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

Заявление президента США Дональда Трампа о влиянии парацетамола, принимаемого при беременности, на развитие аутизма у детей требует проверки. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», — сказал ученый.

По его мнению, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Затем, по его словам, российским специалистам предстоит изучить заключение зарубежных медиков, опираясь на отечественную науку, и вынести вердикт.

22 сентября Трамп сделал заявление о связи приема при беременности тайленола — жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских ученых, свои выводы американский лидер сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей в авторитетном журнале Nature. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала препарат, который для беременных опаснее парацетамола.