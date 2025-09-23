На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор допустил, что парацетамол может повлиять на детскую нервную систему

Врач Иванов: парацетамол может повлиять на нервную систему ребенка
Depositphotos

Профессор, доктор медицинских наук Денис Иванов прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о влиянии парацетамола, принимаемого при беременности, на развитие аутизма у детей.

По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, на ранних сроках беременности происходит закладка нервной системы у ребенка, и прием подобных препаратов может оказать влияние на его развитие.

«Поэтому для мамы чрезвычайно важно не только то, какие она препараты применяет фармакологические, но даже и то, что она ест, как она живет и как она себя чувствует. Все это сказывается на здоровье ребенка», — отметил специалист.

Накануне Трамп сделал заявление о связи приема при беременности тайленола — жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, — и риска развития аутизма. По словам российских ученых, свои выводы американский лидер сделал на основе научного исследования, проведенного в Гарвардском университете. Президент США также говорил о лейковорине, — как о перспективном лекарстве от аутизма, что подтверждается научной статьей в авторитетном журнале Nature. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвала условие, при котором фолиновая кислота может облегчить симптомы аутизма.

