Овсянникова из МГППУ: фолиновая кислота может помочь при аутизме с дефицитом фолата

Фолиновая кислота может облегчить симптомы аутизма при условии наличия фолатной недостаточности и приеме под контролем врача. Об этом «Газете.Ru» рассказала научный сотрудник МЭГ-Центра МГППУ, председатель профессиональной ассоциации (союза) поведенческих аналитиков Татьяна Овсянникова.

В понедельник Дональд Трамп сделал заявление о связи между приемом парацетамола во время беременности и повышенным риском аутизма. В контексте этих событий чиновники США затронули тему использования для лечения этого расстройства лейковорина, — фолиновой кислоты. Пока она назначается при проведении химиотерапии для лечения определенных форм рака.

«Лейковорин — это активная форма фолата. Идея применения этого препарата при аутизме связана с церебральной фолатной недостаточностью и аутоантителами к фолатному рецептору-α (FRAA), которые препятствуют транспорту фолата в мозг», — рассказала «Газете.Ru» Татьяна Овсянникова.

Исследования, проведенные специалистами из университетов Арканзаса, Нью-Йорка и Флориды, показывают, что синдром церебрального дефицита фолатов может быть широко распространен среди детей с расстройствами аутистического спектра. Специалист отметила, что научные работы в подтверждение эффективности лейковорина также присутствуют.

«Самая цитируемая — статья в журнале портфеля Nature — Frye et al., Molecular Psychiatry. Она показывает, что устранение фолатной недостаточности у детей с РАС и речевыми нарушениями улучшает вербальную коммуникацию, особенно при позитивном FRAA-статусе. Однако выборки небольшие, длительность исследования всего 12 недель, требуется независимая репликация и маркировка показаний регулятором», — отмечает Овсянникова.

По мнению Овсянниковой, применение лейковорина при аутизме имеет смысл, если тестировать фолатную недостаточность, а затем обсуждать пробный курс под наблюдением врача.

«Лейковорин обычно переносится хорошо, но возможны ЖКТ-симптомы, раздражительность, бессонница. Кроме того, клинически значимый эффект наблюдается не у всех. Это не «лекарство от аутизма», а кандидат для биомаркер-направленной терапии», — уточнила эксперт.

