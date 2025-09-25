В Гидрометцентре рассказали о крайне засушливом сентябре в Москве

Вильфанд: в сентябре в Москве выпало всего 5% от нормы осадков

Сентябрь нынешнего года станет одним из самых засушливых в Москве. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что за 23 дня сентября в столице выпало только 3,7 мм осадков, что составляет лишь 5% месячной нормы. В Московской области осадков было еще меньше — всего 2 мм.

Ученый напомнил, что минимальное количество осадков фиксировалось до этого в 1949 году — 6,9 мм, в 1882 году — 7,9 мм и в 2023 году — 7,5 мм.

До этого Вильфанд сообщил, что в центральной части России прогнозируется ощутимое понижение температуры в третьей декаде сентября.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха в Москве в конце сентября будет соответствовать климатической осени. Поэтому в столице существенно похолодает.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается потепление зим на несколько градусов к середине века.