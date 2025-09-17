Синоптик рассказал, когда в Москве наступит климатическая осень

Температура воздуха в Москве с сегодняшнего дня начнет снижаться, 24 сентября ожидается наступление климатической осени. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С сегодняшнего дня температурный фон станет медленно понижаться, но 20-градусное тепло еще может в последний раз вернуться в воскресенье и понедельник, после чего начнется генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода с 24 сентября», — сказал синоптик.

Через неделю в столице по народному календарю наступит золотая осень, которая продлится до 14 октября, отметил Тишковец.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Центральной части страны прогнозируется ощутимое понижение температуры в третьей декаде сентября.

В северной части Европейской России в ближайшие дни ожидается теплая погода, в сравнении со столичным регионом температура воздуха будет на 2–3°C выше.

Ранее в метеобюро Москвы сообщили, что столичные зимы становятся теплее.