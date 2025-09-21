На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ожидается потепление зим на несколько градусов к середине века

Климатолог Терешонок: зимы в Москве потеплеют на 1–3 °C к 2050 году
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

К 2050 году зимы в Москве и Центральном федеральном округе могут стать теплее на 1–3 °C. Таким прогнозом поделился в беседе с ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он отметил, что в северных регионах годовое количество осадков может увеличиться на 20–40 мм, а в южных, напротив, сократиться на сопоставимую величину. При этом зимние температуры в средней полосе уже демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.

Климатолог подчеркнул, что отдельные понижения температуры возможны, однако общий тренд остается восходящим. По его словам, это связано с ростом содержания углерода в атмосфере и усилением парникового эффекта.

Согласно данным исследования, к 2030 году средняя зимняя температура в Москве может составить около –4 °C. Для сравнения: в 1970 году этот показатель равнялся –8 °C, а в 1890–1930-х годах — минус 9–10 °C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в Москве начала снижаться, а 24 сентября ожидается наступление климатической осени.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о засушливом сентябре.

