На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Вильфанд: понижение температуры произойдет в Центральной России в конце сентября
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Центральной России прогнозируется ощутимое понижение температуры в третьей декаде сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, заметное понижение температуры в Московском регионе прогнозируется в третьей декаде сентября. То есть уже в середине следующей недели москвичи ощутят наступившую осень», — сказал синоптик.

По его словам, в северной части Европейской России в ближайшие дни ожидается теплая погода, в сравнении с столичным регионом — на 2–3°C выше.

Накануне Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели в центральную часть европейской территории России придет осенняя облачная погода. Метеоролог пояснил, что уже с 18 сентября прогнозируется облачность, а дневная температура воздуха снизится до +16…+18°C. Он отметил, что в пятницу и в выходные температура снизится до +16…+17°C, а местами ожидается небольшой дождь.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами