В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

В Центральной России прогнозируется ощутимое понижение температуры в третьей декаде сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«По предварительным расчетам, заметное понижение температуры в Московском регионе прогнозируется в третьей декаде сентября. То есть уже в середине следующей недели москвичи ощутят наступившую осень», — сказал синоптик.

По его словам, в северной части Европейской России в ближайшие дни ожидается теплая погода, в сравнении с столичным регионом — на 2–3°C выше.

Накануне Вильфанд сообщил, что к концу текущей недели в центральную часть европейской территории России придет осенняя облачная погода. Метеоролог пояснил, что уже с 18 сентября прогнозируется облачность, а дневная температура воздуха снизится до +16…+18°C. Он отметил, что в пятницу и в выходные температура снизится до +16…+17°C, а местами ожидается небольшой дождь.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.