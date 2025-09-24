На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор российского региона заболел ковидом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заболел COVID-19
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заразился COVID-19. Об этом глава региона сообщил в своем канале в Max.

«После командировки заболел ковидом. Тем не менее продолжаю удаленно работать. Сегодня в режиме ВКС провел оперативку»,— написал чиновник.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявлял, что за последнюю неделю в России число заболевших ОРВИ увеличилось почти на 30% и превысило 899 тысяч человек. По его словам, темпы распространения вирусов растут, однако опасаться локдауна пока не стоит – специалисты ограничатся местными мерами по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко говорил, что новый штамм коронавируса «стратус» не вызовет пандемию, несмотря на большую заразность.

Ранее в ВОЗ оценили возможность начала новой пандемии COVID-19.

