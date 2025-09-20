В ВОЗ оценили возможность начала новой пандемии COVID-19

ВОЗ: угрозы возвращения COVID-19 к уровням пандемии в России нет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не видит угрозы возвращения числа случаев заболевания COVID-19 в России к уровням пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу офиса организации в Москве Батыра Бердыклычева.

По его словам, популяционный иммунитет значительно возрос из-за вакцинаций и перенесенных инфекций.

«Вероятность массовых вспышек, которых мы наблюдали в 2020-2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться», — объяснил Бердыклычев.

По словам главы офиса ВОЗ, большая часть новых штаммов вируса не приводит к тяжелым заболеваниям.

До этого профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский заявил, что россиянам не стоит опасаться новых штаммов COVID-19 — «стратуса» (XFG) и «нимбуса» (NB.1.8.1), потому что они протекают не так тяжело. По его словам, многие перенесут болезнь на ногах, поэтому повода для тревоги нет.

Ранее россянам рассказали, как избежать заражения при болеющем родственнике.