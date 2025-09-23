Вирусолог объяснил, когда в России введут локдаун из-за эпидемии ОРВИ и гриппа

За последнюю неделю в России число заболевших ОРВИ увеличилось почти на 30% и превысило 899 тысяч человек. Темпы распространения вирусов растут, однако опасаться локдауна пока не стоит – специалисты ограничатся местными мерами по борьбе с инфекционными заболеваниями, рассказал 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Противоэпидемический предел — 70 случаев ОРВИ на 100 тысяч населения. Примерно такая цифра. Она сейчас пока не превышена, — пояснил специалист. — Даже если ситуация изменится, она не означает автоматический локдаун. Просто введут какие-то местные меры по борьбе с инфекциями».

Вирусолог согласился, что данные Роспотребнадзора по количеству новых случаев заражения, но отметил, что с учетом сезонности в этом нет ничего необычного. Какого-то нового определённого вируса, который бы стремительно передавался и привёл к эпидемии на сегодняшний день не выявлено.

В качестве профилактики заражения специалист посоветовал отказаться от посещения массовых мероприятий, избегать скопления людей, особенно пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями – для них заражение грозит осложнениями. Кроме того, Альтштейн призвал не забывать о вакцинации перед очередным эпидемиологическим сезоном – так, по данным Роспотребнадзора, в России сегодня привились более 10 млн человек.

Напомним, сообщалось, что по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло примерно на 200 тысяч человек. Специалисты объяснили рост характерной сезонной динамикой: увеличение числа случаев связано с окончанием отпусков и формированием новых детских коллективов в школах и детских садах. За тот же период зарегистрировано 14,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Россиян продолжают призывать к соблюдению профилактических мер: мыть руки, проветривать помещения и при первых симптомах обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что лишь треть россиян считают оправданной вакцинацию от гриппа.