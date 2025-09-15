Эпидемиолог оценил вероятность пандемии из-за нового штамма коронавируса «стратус»

Новый штамм коронавируса «стратус» не вызовет пандемию, несмотря на большую заразность. Об этом ТАСС сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Стратус» — это мутация двух субштаммов COVID-19, который приобрел большую контагиозность. Контагиозность — это когда он более активно заражает. Я могу совершенно точно сказать, что «стратус» не вызовет пандемию. Но заболеваемость будет повышаться, как и заболеваемость гриппом», — сказал специалист.

Онищенко добавил, что в текущем столетии коронавирус трижды «заходил» на человеческую популяцию. По его словам, в первый раз это был штамм SARS, затем MERS, а позже COVID-19.

В августе в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина от гриппа не защитит от нового варианта коронавируса «стратус». В ведомстве подчеркнули, что препарат содержит штаммы, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне, и формируют иммунный ответ именно против них.

Ранее вирусолог заявил, что уберечься от «стратуса» в предстоящий эпидсезон будет сложно.