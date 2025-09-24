Названа дата начала подачи тепла в дома Петербурга

Периодическое протапливание в Санкт-Петербурге начнется 25 сентября. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

«В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха с 9:00 часов 25 сентября в городе начнется периодическое протапливание», — говорится в сообщении.

В первую очередь отопление появится в дошкольных и средних образовательных учреждениях, а также в больницах.

До этого заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице начали подавать отопление. По его словам, процесс займет несколько дней. Решение о начале отопительного сезона в столице было принято в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха.

22 сентября в пресс-службе губернатора и правительства региона сообщали, что отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать во вторник, 23 сентября, в жилых домах оно появится через неделю.

Ранее в Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления.