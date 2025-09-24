В Москве начали включать отопление

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице начали подавать отопление. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, процесс займет несколько дней. Решение о начале отопительного сезона в столице было принято в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха.

«Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности», — пояснил Бирюков.

Он уточнил, что процесс будет проходить поэтапно. Всего к осенне-зимнему периоду были подготовлены более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов. В период с мая по сентябрь специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, все ненадежные участки были выявлены и отремонтированы.

22 сентября в пресс-службе губернатора и правительства региона сообщали, что отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать во вторник, 23 сентября, в жилых домах оно появится через неделю.

Ранее экономист предрек ажиотажный спрос на обогреватели в России.