В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления

В ГД заявили о необходимости новых правил отопления из-за колебаний температур
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами.

По его словам, действующий механизм регулирования отопительного сезона не учитывает быстрые изменения климата. Он отметил, что санитарные нормы устанавливают четкий температурный порог, но практика показывает, что эти рамки не всегда актуальны.

Гаврилов подчеркнул, что в Центральной России после теплых дней наступило похолодание, и многие жители используют обогреватели из-за холода в квартирах с еще не включенным отоплением.

«По закону, коммунальные службы обязаны начинать отопительный сезон только тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд держится на уровне +8℃ и ниже. Формально нормы пока не нарушены, но ощущение дискомфорта испытывают тысячи людей», — пояснил Гаврилов.

Ранее юрист оценил новые критерии отключения отопления.

