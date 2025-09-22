На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда в Подмосковье включат отопление

Отопление в школах, детсадах и больницах Подмосковья начнут включать во вторник
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отопление в соцобъектах Подмосковья начнут включать во вторник, 23 сентября, в жилых домах оно появится через неделю. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, передает ТАСС.

С 15 сентября в Московском регионе стартовали пробные топки, которые необходимы для проверки готовности котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона. В Подмосковье насчитывается 2776 котельных. За первую неделю пробные топки были проведены на 78% из них.

Решение включить батареи в школах, детских садах, больницах уже сейчас было принято из-за ожидаемого похолодания.

По прогнозам, к концу недели температура опустится до +10℃ днем и до +3℃ ночью, а 27 сентября ожидается снег.

На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в РФ нужно отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию.

Он предложил начинать отопительный сезон не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям.

Ранее экономист предрек ажиотажный спрос на обогреватели в России.

