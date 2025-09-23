СК РФ завершил расследование уголовного дела иноагента Гозмана

Следственные органы Главного следственное управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ завершили расследование уголовного дела в отношении политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в пропаганде терроризма в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

По данным следствия, в 2023 году Гозман дал интервью зарубежному изданию, содержащее признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России и пропаганды терроризма. В ходе предварительного расследования был проведен обширный комплекс следственных и процессуальных действий, включая психолого-лингвистическую судебную экспертизу. Как указали в СК, заключения экспертов вместе с другими доказательствами полностью подтверждают обвинения в адрес фигуранта.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, после чего уголовное дело передали в суд.

В июле прошлого года суд назначил Гозману наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев по делу о распространении фейков о российской армии. Поводом стали тексты политика в социальных сетях с намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче.

19 сентября текущего года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Гозмана по делу об оправдании терроризма.

Ранее в Хабаровске 18-летний местный житель получил срок за призывы к терроризму.