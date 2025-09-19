Суд заочно арестовал Леонида Гозмана по делу о терроризме

Гагаринский районный суд Москвы заочно заключил под стражу общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Информация об этом появилась в картотеке дел на сайте инстанции.

«Текущее состояние: удовлетворено 19.09.2025», — указано в графе о состоянии поданного следствием ходатайства.

Отмечается, что решение суда вступит в силу 23 сентября.

Избрание меры пресечения рассматривалось по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

В июле прошлого года суд назначил Гозману наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев по делу о распространении фейков о российской армии. Поводом стали тексты политика в социальных сетях с намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче.

Ранее в Хабаровске 18-летний местный житель получил срок за призывы к терроризму.