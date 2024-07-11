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Гозмана* заочно приговорили к 8,5 года за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил к 8,5 года колонии Гозмана* по делу о фейках про ВС РФ

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы в Telegram-канале.

«Суд признал Гозмана виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

В результате суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. Отбывать свое наказание Гозман будет в исправительной колонии общего режима.

Также судом назначено лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года.

В суде добавили, что срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гозмана на территорию России либо с момента его задержания на территории страны.

Поводом для ареста Гозмана стали тексты политика в социальных сетях с «намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче».

Ранее обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе.

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