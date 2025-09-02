В Хабаровске 18-летний местный житель получил срок за призывы к терроризму

В Хабаровске 18-летний местный житель осужден за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В марте прошлого года находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения молодой человек с помощью мобильного телефона оставлял негативные текстовые комментарии к публикациям в Telegram-каналах. Он призывал наносить вред представителям власти, гражданам иных национальностей, объектам городской инфраструктуры.

Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на три года в колонии общего режима с лишением права на два года размещать обращения и материалы в интернете.

30 августа сообщалось, что жителя Кирова признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также в публичном оправдании или пропаганде терроризма. Он был оштрафован на 400 тысяч рублей.

Ранее в Ялте осудили мужчину, призывавшего к насилию над русскими.