В Туркменистане на борту самолета двигатель вышел из строя во время торможения

В аэропорту Туркменбаши один из четырех двигателей грузового Ил-96-400Т (RA-96103) Sky Gates Airlines, дочерней компании Red Wings, при торможении самопроизвольно перешел во взлетный режим. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент произошел после посадки рейса U3-9546 из Дубая (аэропорта Аль-Мактума). На борту самолета находились семь членов экипажа, два сопровождающих и почти 63 тонны груза.

Во время включения реверса и выхода двигателей на полную обратную тягу второй двигатель неожиданно перешел на максимальную прямую тягу, при этом реверс этого двигателя отключился. Экипаж экстренно выключил силовую установку, и самолёт безопасно зарулил на стоянку. При осмотре обнаружили течь топлива на капоте второго двигателя.

Росавиация создаст комиссию для расследования причин нештатной работы двигателя и оценки безопасности самолета.

