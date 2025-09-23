На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туркменистане на борту самолета двигатель вышел из строя во время торможения

Двигатель Ил-96 самопроизвольно увеличил тягу после посадки в Туркменистане
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Туркменбаши один из четырех двигателей грузового Ил-96-400Т (RA-96103) Sky Gates Airlines, дочерней компании Red Wings, при торможении самопроизвольно перешел во взлетный режим. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, инцидент произошел после посадки рейса U3-9546 из Дубая (аэропорта Аль-Мактума). На борту самолета находились семь членов экипажа, два сопровождающих и почти 63 тонны груза.

Во время включения реверса и выхода двигателей на полную обратную тягу второй двигатель неожиданно перешел на максимальную прямую тягу, при этом реверс этого двигателя отключился. Экипаж экстренно выключил силовую установку, и самолёт безопасно зарулил на стоянку. При осмотре обнаружили течь топлива на капоте второго двигателя.

Росавиация создаст комиссию для расследования причин нештатной работы двигателя и оценки безопасности самолета.

До этого Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Самарской области, в поле возле села Георгиевка. Управление самолетом человеком без прав могло повлечь аварию, отметили в ведомстве. Пилота оштрафовали на 55 тысяч рублей.

Ранее в аэропорту Копенгагена отменили около 100 рейсов из-за инцидента с БПЛА.

