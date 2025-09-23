На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Копенгагена отменили около 100 рейсов из-за инцидента с БПЛА

Аэропорт Копенгагена: инцидент с беспилотниками привел к отмене 100 рейсов
true
true
true
close
Shutterstock

Инцидент с беспилотниками в аэропорту Копенгагена привел к отмене порядка 100 рейсов и переносу более 30 полетов в другие воздушные гавани. Об этом заявил операционный директор аэропорта Кристоффер Пленге-Брандт в интервью телеканалу TV2.

В понедельник вечером все взлеты и посадки были приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск) из-за сообщений о неизвестных беспилотниках.

«Тридцать один самолет, который вчера вечером должен был приземлиться в Копенгагене, к сожалению, пришлось перенаправить в другие аэропорты. Всего примерно 100 рейсов было отменено. Ситуация затронула примерно 20 тысяч пассажиров», — заявил он.

В пресс-службе аэропорта Копенгагена сообщили, что возможны задержки и отмена некоторых рейсов. При этом специалисты рекомендовали пассажирам уточнять информацию у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

До этого Reuters писало, что датская полиция не знает, кто стоит за беспилотниками, замеченными у аэропорта Копенгагена. По данным силовиков, беспилотники прилетели с разных направлений.

Ранее министр иностранных дел Польши в ООН выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами