В Крыму в результате атаки БПЛА пострадали иностранцы

Двое граждан Белоруссии пострадали в результате атаки беспилотников в Крыму. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

«Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму. Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. МИД Белоруссии держит ситуацию на особом контроле, при необходимости пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка, добавили в ведомстве.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

